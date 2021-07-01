Шестилетнего мальчика сбил мопед на пешеходном переходе в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 1 июля. Юного жителя Северной столицы сбил мопед на пешеходном переходе. После столкновения водитель транспортного средства скрылся с места происшествия.

В результате столкновения мальчик был госпитализирован с ссадинами и ушибами. Как сообщила мама пострадавшего, ДТП произошло во время прогулки.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность нарушителя на черном транспортном средстве без государственных регистрационных знаков. Ребенок осмотрен медиками и отпущен домой.

Ранее житель Ростова на самокате сбил двухлетнего ребенка. По словам мамы пострадавшего, сбивший ее ребенка самокатчик двигался со скоростью не менее 25 км в час.