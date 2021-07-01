Петербуржец защитил собой собаку от бойцовских псов

Санкт-Петербург, 1 июля. Мужчина, выгуливавший своего питомца, сражался с бойцовскими псами, которые напали на его домашнее животное.

Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что гражданин упал на землю и с трудом помогает своей собаке, на которую набросились псы бойцовской породы. После инцидента мужчина обратился к правоохранителям и назвал нападение случайным. Он не получил никаких травм в борьбе с четвероногими.

Полиция организовала проверку по появившейся в интернете информации. Участники инцидента установлены. Храбрый петербуржец не имеет ни к кому претензий.