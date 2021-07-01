Петербуржцев предупредили об изменении режима работы станции метро «Петроградская»

Санкт-Петербург, 1 июля. Станция петербургского метрополитена «Петроградская» будет закрываться по утрам в рабочие дни в связи с проведением ремонтных работ.

Специалисты петербургского метрополитена с 6 июля приступят к работам по капитальному ремонту эскалатора на станции «Петроградская». В связи с этим, будет изменен ее режим работы, сообщили в пресс-службе городского метро.

Вход в вестибюль станции будет закрыт по рабочим дням с 7:45 до 10:45. В вечерние часы, с 17:00 до 19:30, он будет ограничен. Отмечается, что работы будут проводиться в течение двух месяцев. Их планируют завершить к 6 сентября.

Как сообщалось ранее, строительство метро в Челябинске начнется в 2022 году. Работы планируют завершить к 2025 году. В настоящее время завершается изыскание, в туннелях работают московские специалисты.