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Премьера «Джетлага» прошла в зале «Ленфильма»

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:41
Общество
Премьера «Джетлага» прошла в зале «Ленфильма»
Кадр из фильма «Джетлаг»

Санкт-Петербург, 1 июля. Кинозал студии «Ленфильм» провел премьерный показ атмосферной комедийной драмы «Джетлаг». Режиссером ленты выступил автор «Юмориста» Михаил Идов.

Фильм рассказывает о супружеской паре, которая поссорилась в аэропорту, где их жизнь кардинально меняется. Волей судьбы супруги оказываются в разных частях света, она в Берлине, а он — в Таиланде. Однако никакие превратности жизни не способны разделить людей, которые сильно любят друг друга.

Главные роли в ленте исполнили Филипп Авдеев, Егор Корешков, Ксения Раппопорт и Ирина Старшенбаум. Съемки комедийной драмы проходили в Москве и Турции. Показ прошел в зале «Ленфильма» 30 июня, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее режиссер Стивен Содерберг рассказал о вероятности съемок новой части «Друзей Оушена». Кинематографист не отрицает, что сможет собрать оригинальный состав для четвертой части франшизы.

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