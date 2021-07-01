Премьера «Джетлага» прошла в зале «Ленфильма»

Санкт-Петербург, 1 июля. Кинозал студии «Ленфильм» провел премьерный показ атмосферной комедийной драмы «Джетлаг». Режиссером ленты выступил автор «Юмориста» Михаил Идов.
Фильм рассказывает о супружеской паре, которая поссорилась в аэропорту, где их жизнь кардинально меняется. Волей судьбы супруги оказываются в разных частях света, она в Берлине, а он — в Таиланде. Однако никакие превратности жизни не способны разделить людей, которые сильно любят друг друга.
Главные роли в ленте исполнили Филипп Авдеев, Егор Корешков, Ксения Раппопорт и Ирина Старшенбаум. Съемки комедийной драмы проходили в Москве и Турции. Показ прошел в зале «Ленфильма» 30 июня, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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