Премьера «Джетлага» прошла в зале «Ленфильма»

Фильм рассказывает о супружеской паре, которая поссорилась в аэропорту, где их жизнь кардинально меняется. Волей судьбы супруги оказываются в разных частях света, она в Берлине, а он — в Таиланде. Однако никакие превратности жизни не способны разделить людей, которые сильно любят друг друга.

Главные роли в ленте исполнили Филипп Авдеев, Егор Корешков, Ксения Раппопорт и Ирина Старшенбаум. Съемки комедийной драмы проходили в Москве и Турции. Показ прошел в зале «Ленфильма» 30 июня, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».