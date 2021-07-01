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ФАН установил возможную причину смертельного ДТП в Ленобласти

  /   Обновлено: 01 июля 2021 09:56
Происшествия
ФАН установил возможную причину смертельного ДТП в Ленобласти
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Санкт-Петербург, 1 июля. Николай С., управлявший фурой, которая попала в ДТП на трассе «Кола», мог уснуть за рулем. Мужчина имеет большой водительский стаж, с 1979 года, сообщает источник ФАН.

По словам собеседника агентства, большегруз Scania принадлежит предприятию «Хлебтранс». Другие подробности устанавливаются.

Водитель фуры врезался в попутные машины, после этого автомобиль опрокинулся в кювет. В аварии погиб один ребенок. В больницу с травмами попали шесть взрослых и двое несовершеннолетних. На месте ДТП продолжают работать стражи порядка. Они выясняют все обстоятельства аварии. Причины происшествия устанавливаются.

Следователи выяснят все обстоятельства аварии на юго-западе Москвы, в которой погибли три человека, в том числе ребенок. ДТП с участием такси и грузового автомобиля случилось на внутренней стороне 41-го километра МКАД, сообщало РИАМО.

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