Трамвайную линию на Гранитной улице в Петербурге передадут «Горэлектротрансу»

Санкт-Петербург, 1 июля. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов одобрил передачу «Горэлектротрансу» трамвайной линии, расположенной на Гранитной улице.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче трамвайной линии от Ладожского вокзала по Гранитной улице. Ее получит «Горэлектротранс», сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на публикацию инициативной группы по защите транспортной инфраструктуры города (ИГЗТИ) в социальной сети «ВКонтакте».

«Вице-губернатором Санкт-Петербурга М. Ю. Соколовым принято решение о передаче трамвайной инфраструктуры, расположенной по Гранитной улице, СПб ГУП «Горэлектротранс»», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Московской области могут ввести новое правило, согласно которому проезд в общественном транспорте будет возможным лишь после предъявления QR-кода. Как отметил глава региона Андрей Воробьев, при существующих темпах вакцинации такое правило постараются не вводить. В области планируют привить до 2 миллионов человек в июле, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».