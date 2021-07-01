Пожар дома в Адмиралтейском районе Петербурга ликвидирован

Санкт-Петербург, 1 июля. Дом, горевший в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга был ликвидирован силами пожарной охраны. Об этом сообщили в местном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 04:14 по московскому времени. Пожар произошел в трехкомнатной отельной квартире. Сведений о пострадавших нет.

Площадь пожара составила 10 «квадратов». В 05:02 огонь был ликвидирован. К тушению возгорания было привлечено 3 единицы специальной техники и 13 человек личного состава пожарной бригады МЧС.

Ранее при тушении пожара в Петербурге было найдено тело 74-летнего пенсионера в квартире жилого дома по улице Лужской. Пожар произошел в трехкомнатной квартире на втором этаже.