Упавший с четвертого этажа кирпич едва не убил петербурженку

Санкт-Петербург, 1 июля. Жительница Санкт-Петербурга серьезно пострадала после падения кирпича ей на голову у дома на Лиговском проспекте. Об этом сообщили правоохранители.

Инцидент произошел вечером 30 июня 2021 года. Горожанка проходила мимо дома, в котором проводились строительные работы. В итоге 39-летней жительнице Северной столицы с четвертого этажа упал на голову кирпич и нанес тяжелые травмы.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Также следователи приступили к изучению деталей произошедшего.

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