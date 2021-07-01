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Упавший с четвертого этажа кирпич едва не убил петербурженку

  /   Обновлено: 01 июля 2021 02:54
Происшествия
Упавший с четвертого этажа кирпич едва не убил петербурженку
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Санкт-Петербург, 1 июля. Жительница Санкт-Петербурга серьезно пострадала после падения кирпича ей на голову у дома на Лиговском проспекте. Об этом сообщили правоохранители.

Инцидент произошел вечером 30 июня 2021 года. Горожанка проходила мимо дома, в котором проводились строительные работы. В итоге 39-летней жительнице Северной столицы с четвертого этажа упал на голову кирпич и нанес тяжелые травмы.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Также следователи приступили к изучению деталей произошедшего.

Ранее пожилая женщина выпала из автобуса в Новосибирске. Транспортное средство начало движение с открытыми дверьми и продолжило путь после того, как один из пассажиров выпал.

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санкт-петербург госпитализация кирпич
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