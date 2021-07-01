Петербурженка оказалась под автобусом из-за невнимательности на дороге

Санкт-Петербург, 1 июля. Автобус наехал на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте в Московском районе Санкт-Петербурга. Извлекать нарушительницу из-под транспорта пришлось спасателям.

Водитель автобуса поворачивал с одной улицы на другую. Последнюю как раз и решили перейти две женщины, но не стали идти до «зебры». Участники движения не заметили друг друга, и одна из нарушительниц, разговаривавшая по телефону, оказалась под транспортом.

«Женщина перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, упала и попала под проезжающий автобус. При этом непосредственно наезда на нее не было; она попала под автобус, находясь вне зоны визуального контроля водителя», — сообщили в компании «Пассажиравтотранс».

Находившиеся в салоне пассажиры покинули автобус. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли женщину, после чего ее доставили в больницу.

Шесть автомобилей ранее столкнулись на трассе в ленинградской области. Прокуратура начала проверку, в ходе которой особое внимание будет уделено соблюдению прав и интересов несовершеннолетних.