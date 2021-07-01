Два человека госпитализированы после столкновения электросамокатов в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июля. Лобовое столкновение двух электросамокатчиков произошло на Комендантском проспекте Петербурга. Две девочки получили травмы, после которых им потребовалась помощь медиков.

По предварительным данным, они ударились головами. Тяжесть полученных травм уточняется. Обеих участниц аварии забрала карета скорой помощи.

Видеозапись появилась в группе «ДТП и ЧП». Под ней появились комментарии, в которых множество людей выражает опасения в связи с новой модой на кикшеринг. Они написали, что стали больше переживать за свое здоровье на улицах, а некоторые уже становились жертвами водителей электросамокатов.

Российские власти всерьез обеспокоились ростом числа ДТП и преступлений из-за кикшеринга. Вполне вероятно, что в скором времени эта сфера будет регламентирована на законодательном уровне.