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Пожарные ликвидировали возгорание в Кронштадтском районе Петербурга
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в Кронштадтском районе Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 июня. Сообщение о пожаре в Кронштадтском районе Петербурга на улице Восстания поступило 30 июня в 21:39. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в двухэтажном нежилом помещении. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Приехавшие на место пожара сотрудники МЧС оперативно потушили пламя. В ликвидации пожара участвовало три единицы спецтехники и 12 человек, сообщили в ведомстве.

Недавно в Пензе загорелось здание торгового центра. Здание полыхало на площади 2 тыс. квадратных метров. В тушении пожара участвовало 67 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники.

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пожар мчс петербург
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