Пожарные ликвидировали возгорание в Кронштадтском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 30 июня. Сообщение о пожаре в Кронштадтском районе Петербурга на улице Восстания поступило 30 июня в 21:39. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в двухэтажном нежилом помещении. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Приехавшие на место пожара сотрудники МЧС оперативно потушили пламя. В ликвидации пожара участвовало три единицы спецтехники и 12 человек, сообщили в ведомстве.

Недавно в Пензе загорелось здание торгового центра. Здание полыхало на площади 2 тыс. квадратных метров. В тушении пожара участвовало 67 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники.