Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 22:09
22:04
Политика
Российские граждане высказались о взаимоотношениях Путина и Лукашенко
22:01
Происшествия
Установлена предварительная причина падения самолета в Подмосковье
22:00
Спорт
Волейболист Михайлов о роли знаменосца на Олимпийских играх: Никогда об этом не думал
21:59
Общество
Суд обязал создателей «Вратаря галактики» вернуть вернуть Фонду кино 191 млн рублей
21:54
Общество
Региональные СМИ о прямой линии с Путиным: Чиновникам пора решать проблемы граждан
21:44
Шоу-бизнес
Утяшева каждый день задумывается над будущим Павла Воли вне Comedy Club
21:42
Общество
Исходный код интернета продали на аукционе Sotheby's
21:42
Общество
Власти Подмосковья назвали условие для отказа от введения QR-кодов на транспорте
21:40
Общество
Axios: TikTok удалил семь миллионов аккаунтов несовершеннолетних
21:38
Общество
Культовый фильм про друзей Оушена может получить продолжение
Все новости

Медики Петербурга за сутки привили от коронавируса более 20 тысяч человек

Общество
Медики Петербурга за сутки привили от коронавируса более 20 тысяч человек
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 июня. Более 20 тысяч жителей Петербурга сделали себе прививку от коронавируса за последние сутки, заявили в Смольном.

Первую прививку от COVID-19 сегодня сделали 15 911 человек. Вторым компонентом вакцины медики Северной столицы успешно привили еще 5532 человека.

На сегодняшний день в городе привились 888 856 человек. Из них 706 962 петербуржца полностью завершили все циклы вакцинации. По словам губернатора города на Неве Александра Беглова, вакцинация является единственным способом предотвращения дальнейшего распространения этой опасной инфекции. Россияне могут сделать себе прививку одной из четырех вакцин, которые разработаны в стране. Это "Спутник Лайт", "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Правительство Краснодарского края вводит новые требования для туристов с 1 июля. Согласно нововведению, региональные курорты и отели не будут принимать туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19. При этом такая мера не распространяется на малолетних детей, говорится в сообщении.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Медики Петербурга за сутки привили от коронавируса более 20 тысяч человек
вакцинация коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru