Медики Петербурга за сутки привили от коронавируса более 20 тысяч человек

Санкт-Петербург, 30 июня. Более 20 тысяч жителей Петербурга сделали себе прививку от коронавируса за последние сутки, заявили в Смольном.

Первую прививку от COVID-19 сегодня сделали 15 911 человек. Вторым компонентом вакцины медики Северной столицы успешно привили еще 5532 человека.

На сегодняшний день в городе привились 888 856 человек. Из них 706 962 петербуржца полностью завершили все циклы вакцинации. По словам губернатора города на Неве Александра Беглова, вакцинация является единственным способом предотвращения дальнейшего распространения этой опасной инфекции. Россияне могут сделать себе прививку одной из четырех вакцин, которые разработаны в стране. Это "Спутник Лайт", "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Правительство Краснодарского края вводит новые требования для туристов с 1 июля. Согласно нововведению, региональные курорты и отели не будут принимать туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19. При этом такая мера не распространяется на малолетних детей, говорится в сообщении.