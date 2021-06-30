Беглов намерен наладить общение с петербуржцами в прямом эфире

Санкт-Петербург, 30 июня. Правительство Северной столицы намерено в ближайшее время опробовать новый формат общения главы города Александра Беглова с гражданами.

Он ответит на вопросы петербуржцев в прямом эфире. Новый формат общения планируется опробовать в ближайшем выпуске программы «Новый взгляд с Александром Бегловым», заявили в пресс-службе Смольного. Сам глава города напомнил, что он внимательно читает комментарии, которые граждане оставляют на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Петербуржцы пишут сотни комментариев, высказывают свое мнение, обращаются с просьбами, сообщают о проблемах. Я внимательно читаю комментарии, даю соответствующие поручения по решению возникающих вопросов», — отметил Беглов.

Глава Петербурга ранее рассказал об увеличении темпов вакцинации от коронавируса в Петербурге. Примерно 20 тыс. человек ежедневно делают прививку от коронавируса, отметил Александр Беглов. Важно придерживаться таких темпов в ближайшее время.