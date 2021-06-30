Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 22:09
22:04
Политика
Российские граждане высказались о взаимоотношениях Путина и Лукашенко
22:01
Происшествия
Установлена предварительная причина падения самолета в Подмосковье
22:00
Спорт
Волейболист Михайлов о роли знаменосца на Олимпийских играх: Никогда об этом не думал
21:59
Общество
Суд обязал создателей «Вратаря галактики» вернуть вернуть Фонду кино 191 млн рублей
21:54
Общество
Региональные СМИ о прямой линии с Путиным: Чиновникам пора решать проблемы граждан
21:44
Шоу-бизнес
Утяшева каждый день задумывается над будущим Павла Воли вне Comedy Club
21:42
Общество
Исходный код интернета продали на аукционе Sotheby's
21:42
Общество
Власти Подмосковья назвали условие для отказа от введения QR-кодов на транспорте
21:40
Общество
Axios: TikTok удалил семь миллионов аккаунтов несовершеннолетних
21:38
Общество
Культовый фильм про друзей Оушена может получить продолжение
Все новости

Беглов намерен наладить общение с петербуржцами в прямом эфире

Общество
Беглов намерен наладить общение с петербуржцами в прямом эфире
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 30 июня. Правительство Северной столицы намерено в ближайшее время опробовать новый формат общения главы города Александра Беглова с гражданами.

Он ответит на вопросы петербуржцев в прямом эфире. Новый формат общения планируется опробовать в ближайшем выпуске программы «Новый взгляд с Александром Бегловым», заявили в пресс-службе Смольного. Сам глава города напомнил, что он внимательно читает комментарии, которые граждане оставляют на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Петербуржцы пишут сотни комментариев, высказывают свое мнение, обращаются с просьбами, сообщают о проблемах. Я внимательно читаю комментарии, даю соответствующие поручения по решению возникающих вопросов», — отметил Беглов.

Глава Петербурга ранее рассказал об увеличении темпов вакцинации от коронавируса в Петербурге. Примерно 20 тыс. человек ежедневно делают прививку от коронавируса, отметил Александр Беглов. Важно придерживаться таких темпов в ближайшее время.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Беглов намерен наладить общение с петербуржцами в прямом эфире
петербург прямой эфир беглов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru