Угнанный в Петербурге лизинговый Mercedes обнаружили в Казахстане

Санкт-Петербург, 30 июня. Злоумышленники обманным путем похитили лизинговый автомобиль Mercedes-Benz E200 у компании в Санкт-Петербурге. В полицию обратился управляющий предприятия.

Пострадавшая организация заключила договор аренды транспортного средства с мужчиной 1996 года рождения. В течение нескольких месяцев арендующий исправно уплачивал установленную сумму, но в конце июня перестал вносить деньги и сказал, что больше не имеет средств для аренды автомобиля. Мужчину попросили вернуть автомобиль на стоянку предприятия в кратчайшие сроки.

Не дождавшись возвращения транспортного средства, сотрудники компании обратились в полицию. Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия и установили, что похищенный автомобиль находится на территории Казахстана, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая сторона оценила нанесенный материальный ущерб почти в 800 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.