Работник склада в Петербурге в первую смену похитил телефон коллеги-мигранта

Санкт-Петербург, 30 июня. Полицейские проводят проверку по заявлению 46-летнего мигранта. Уроженец Узбекистана оценил ущерб в 12 тысяч рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Заявитель приехал в Северную столицу и устроился работать на склад вахтовым методом. Ночью во время дежурства к нему подошел молодой мужчина и представился, а затем попросил дать позвонить телефон. Мигрант не отказал. Заявитель отвлекся на 10-15 минут. Мужчина был уверен, что смартфон ему вернут.

Затем с мигрантом связался его коллега и рассказал, что тот самый мужчина пошел в сторону супермаркета. Иностранный рабочий не решился оставлять пост и преследовать похитителя. Злоумышленник больше не возвращался на территорию склада.

Старший смены позднее рассказал, что похититель недавно устроился на склад. Нынешняя смена была его первой.

Еще один мигрант стал жертвой вора во время работы на стройке. Ущерб составил 20 тысяч рублей.