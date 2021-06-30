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Петербуржец попался на краже рома и 19 плиток шоколада

Происшествия
Петербуржец попался на краже рома и 19 плиток шоколада
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 июня. В крупной сети супермаркетов задержан предполагаемый вор. Злоумышленник передан в руки полиции, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Днем в дежурную часть позвонил менеджер по безопасности торговой сети. Он рассказал, что 30-летний мужчина зашел в помещение магазина и похитил бутылку рома и 19 плиток шоколада с арахисом. Сумма ущерба превысила 3,1 тысячи рублей.

Ранее судимого петербуржца доставили в отделение для разбирательства.

В офисное помещение в Петербурге забежал татуированный мужчина с нарощенными ногтями. На глазах у женщины он схватил смартфон и сбежал.

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