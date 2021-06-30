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В Петербурге мужчина избил супругу после тяжелых родов

  /   Обновлено: 30 июня 2021 17:10
Происшествия
В Петербурге мужчина избил супругу после тяжелых родов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 июня. Муж избил 37-летнюю супругу в Красногвардейском районе Петербурга. Пострадавшая месяц назад перенесла тяжелые роды.

Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у нее гематомы обеих орбит глаз, множественные ушибы мягких тканей головы и лица, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Хулиган избил патрульного полицейского на берегу озера в Ставропольском крае.

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