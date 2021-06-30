Отказавшая сыну Матвиенко в возврате средств туркомпания испытывает денежные трудности

Санкт-Петербург, 30 июня. Туристическая компания «Ки Поинт», на которую подал в суд Сергей Матвиенко, столкнулась с финансовыми проблемами из-за пандемии, сообщает источник ФАН.

Компания, которая специализируется на нерегулярных перевозках, заработала за прошлый год всего 8 млн рублей вместо привычных 20-30 млн рублей. Таким образом, фирма не в состоянии вернуть деньги сыну председателя Совета Федерации.

Матвиенко намерен получить 10,6 млн рублей, которые заплатил за несостоявшийся полет рейсом Санкт-Петербург — Иркутск. Истцу вернули лишь 50% от этой суммы, сославшись на штраф, который якобы был предусмотрен в договоре. Матвиенко предоставил необходимые бумаги, однако ответчик заявил, что они поддельные. Суд истребовал доказательства у обеих сторон и перенес заседание на 8 июля,