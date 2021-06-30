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Частный самолет экстренно вернулся в Пулково после вылета в Лондон

Происшествия
Частный самолет экстренно вернулся в Пулково после вылета в Лондон
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 30 июня. Частный самолет, который рано утром вылетел из Пулково в Лондон, вскоре был вынужден вернуться в аэропорт, сообщает источник ФАН в организации воздушного движения.

Экипаж самолета принял данное решение из-за ложного срабатывания сигнализации о невыпуске шасси. Посадка прошла в штатном режиме, наземные службы не привлекались для обеспечения безопасности. В 11:50 воздушное судно снова вылетело в Лондон.

В пятницу неполадки с наддувом кабины привели к экстренной посадке SSJ-100 в аэропорту Краснодара.

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