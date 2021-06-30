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Неадекватный петербуржец в ответ на вопрос порезал офицера полиции

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:29
Происшествия
Неадекватный петербуржец в ответ на вопрос порезал офицера полиции
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 июня. Сотрудник полиции Северной столицы пострадал от рук агрессивного мужчины. Лейтенант был доставлен в больницу, а неадекватный гражданин 43 лет задержан.

Нападение произошло около полуночи, когда страж порядка возвращался домой. В тот момент он не был на службе, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавший рассказал, что обратил внимание на странное поведение мужчины. Офицер поинтересовался, все ли у него в порядке. В ответ злоумышленник схватил нож и стал бить им силовика. Раненый лейтенант обезвредил нападавшего.

Медики диагностировали силовику колото-резаную рану предплечья, порезы пальцев и ссадины на коленях.

Злоумышленник напал на сотрудников Росгвардии в Томске. Ножевое ранение получил один силовик.

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нападение нож полиция
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