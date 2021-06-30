Неадекватный петербуржец в ответ на вопрос порезал офицера полиции

Санкт-Петербург, 30 июня. Сотрудник полиции Северной столицы пострадал от рук агрессивного мужчины. Лейтенант был доставлен в больницу, а неадекватный гражданин 43 лет задержан.

Нападение произошло около полуночи, когда страж порядка возвращался домой. В тот момент он не был на службе, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавший рассказал, что обратил внимание на странное поведение мужчины. Офицер поинтересовался, все ли у него в порядке. В ответ злоумышленник схватил нож и стал бить им силовика. Раненый лейтенант обезвредил нападавшего.

Медики диагностировали силовику колото-резаную рану предплечья, порезы пальцев и ссадины на коленях.

Злоумышленник напал на сотрудников Росгвардии в Томске. Ножевое ранение получил один силовик.