Коллеги похитили у рабочего 20 тыс. рублей на стройке в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июня. Уроженец Узбекистана заявил в полицию о пропаже 20 тысяч рублей со своей банковской карты. Происшествие случилось на стройке в Приморском районе.

Как стало известно, мужчина приехал на стройку для подработки. Свой мобильный телефон, к которому была привязана банковская карта, он оставил в строительном вагончике, где также переодевались десять неизвестных потерпевшему рабочих. На тот момент на счету банковской карты было приблизительно 30 тыс. рублей.

Вернувшись после смены в вагончик, мужчина обнаружил уведомление о переводе со своей карты 20 тыс. рублей на имя неизвестного человека, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента.