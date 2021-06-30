Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 12:57
12:56
Общество
Власти Челябинской области ликвидируют мусор, накопленный за сто лет
12:56
Экономика
Путин заявил об увеличении урожая в 2021 году
12:55
Общество
Путин осудил решение региональных властей о лишении звания ветерана труда
12:54
Происшествия
Адвокат Израйлита сообщил об исчезновении декларации из материалов дела
12:53
Экономика
Владимир Путин озвучил уровень годовой инфляции в России
12:52
Экономика
Путин оценил меры стабилизации цен на продукты в России
12:52
Общество
«Везде хватает узколобых людей»: Путин высказался об украинских националистах
12:51
Политика
Путин прокомментировал исключение русских из коренных народов Украины
12:50
Весь мир
Частный спонсор оплатит размещение Нацгвардии США на южной границе Техаса
12:47
Весь мир
Комитет по правам человека в Ливии призвал правительство решить гуманитарный кризис
Все новости

Коллеги похитили у рабочего 20 тыс. рублей на стройке в Петербурге

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:27
Происшествия
Коллеги похитили у рабочего 20 тыс. рублей на стройке в Петербурге
unsplash.com  /  freestocks

Санкт-Петербург, 30 июня. Уроженец Узбекистана заявил в полицию о пропаже 20 тысяч рублей со своей банковской карты. Происшествие случилось на стройке в Приморском районе.

Как стало известно, мужчина приехал на стройку для подработки. Свой мобильный телефон, к которому была привязана банковская карта, он оставил в строительном вагончике, где также переодевались десять неизвестных потерпевшему рабочих. На тот момент на счету банковской карты было приблизительно 30 тыс. рублей.

Вернувшись после смены в вагончик, мужчина обнаружил уведомление о переводе со своей карты 20 тыс. рублей на имя неизвестного человека, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Коллеги похитили у рабочего 20 тыс. рублей на стройке в Петербурге
санкт-петербург стройка хищение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru