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Петербурженка избила полицейского в продуктовом магазине

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:06
Происшествия
Петербурженка избила полицейского в продуктовом магазине
Global Look Press  /  City News Moskva/Global Look Press

Санкт-Петербург, 30 июня. Женщина 1992 года рождения напала на полицейского в одном из продуктовых магазинов Петербурга на улице Седова. Злоумышленница задержана и доставлена в отдел полиции.

Петербурженка по неустановленным причинам напала на сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, и нанесла ему два удара ногами: один — в колено, второй — в область паха, а также оторвала полицейскому карман на бронежилете. Свои действия женщина сопровождала нецензурной бранью, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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