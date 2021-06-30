Петербурженка избила полицейского в продуктовом магазине

Санкт-Петербург, 30 июня. Женщина 1992 года рождения напала на полицейского в одном из продуктовых магазинов Петербурга на улице Седова. Злоумышленница задержана и доставлена в отдел полиции.

Петербурженка по неустановленным причинам напала на сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, и нанесла ему два удара ногами: один — в колено, второй — в область паха, а также оторвала полицейскому карман на бронежилете. Свои действия женщина сопровождала нецензурной бранью, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.