Водитель Peugeot устроил массовую аварию на набережной Лебяжьей канавки

Санкт-Петербург, 30 июня. Автоинспекторы выясняют обстоятельства тройного ДТП в районе набережной Лебяжьей канавки. Фотографии с места аварии оказались в распоряжении ФАН.

В центре Петербурга столкнулись автомобили Peugeot, Mercedes и Kia. По предварительной версии, водитель первой иномарки внезапно плохо себя почувствовал и потерял контроль над управлением. В дальнейшем ему была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Он отказался от госпитализации. Водители остальных двух разбитых машин не пострадали.