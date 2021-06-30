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Водитель Peugeot устроил массовую аварию на набережной Лебяжьей канавки

  /   Обновлено: 30 июня 2021 11:16
Происшествия
Водитель Peugeot устроил массовую аварию на набережной Лебяжьей канавки
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 30 июня. Автоинспекторы выясняют обстоятельства тройного ДТП в районе набережной Лебяжьей канавки. Фотографии с места аварии оказались в распоряжении ФАН.

В центре Петербурга столкнулись автомобили Peugeot, Mercedes и Kia. По предварительной версии, водитель первой иномарки внезапно плохо себя почувствовал и потерял контроль над управлением. В дальнейшем ему была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Он отказался от госпитализации. Водители остальных двух разбитых машин не пострадали.

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ГИБДД авария фото
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