Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 00:42
00:34
Евро 2020
Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020
00:31
Происшествия
МЧС России продолжает вести работы по восстановлению инфраструктуры в Крыму
00:27
Технологии
Нейросеть оживила Незнайку и Почтальона Печкина
00:15
Технологии
Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-17» допустили к пуску с Байконура
00:03
Общество
В Крыму экстренно пополняют запасы противоградовых ракет «Алазань»
00:02
Общество
Денис Майданов поблагодарил выступлением волонтеров, помогающих затопленному Крыму
23:58
Общество
Мясников рассказал о создании универсальной вакцины от коронавирусов
23:49
Общество
Вузы России получат рекомендации по учебному процессу во время пандемии
23:48
Общество
Они не пожалели его беременную жену: историк рассказал о судьбе подпольщиков в Крыму
23:26
Общество
Волонтеры центра «Велес» взяли на попечение осиротевших ежат из Гатчины
Все новости

Волонтеры центра «Велес» взяли на попечение осиротевших ежат из Гатчины

  /   Обновлено: 29 июня 2021 23:26
Общество
Волонтеры центра «Велес» взяли на попечение осиротевших ежат из Гатчины
wikipedia.org  /  Calle Eklund / V-wolf / CC BY-SA 3.0

Гатчина, 29 июня. Маленьких ежат обнаружили хозяева одного из садовых участков в Гатчинском районе. Владельцы решили доставить осиротевших малышей в центр реабилитации диких животных «Велес».

Мать-ежиха, по неизвестным причинам, бросила детенышей на территории садового участка одних. Специалисты «Велеса» оценили состояние малышей. У них сильное обезвоживание, но ситуация не критичная, написали волонтеры в профиле Instagram.

«Успели вовремя к нам попасть. Спасибо нашедшим, что прежде чем предпринимать какие-то действия, консультировались с нами», — говорится в тексте поста.

Спасать диких животных приходится и сотрудникам МЧС. В Калининградской области из компостной ямы вызволили лисенка. Спасатели вытащили его с помощью кинологической петли, а затем отпустили на волю.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Волонтеры центра «Велес» взяли на попечение осиротевших ежат из Гатчины
еж помощь животным велес
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru