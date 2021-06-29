Волонтеры центра «Велес» взяли на попечение осиротевших ежат из Гатчины

Гатчина, 29 июня. Маленьких ежат обнаружили хозяева одного из садовых участков в Гатчинском районе. Владельцы решили доставить осиротевших малышей в центр реабилитации диких животных «Велес».

Мать-ежиха, по неизвестным причинам, бросила детенышей на территории садового участка одних. Специалисты «Велеса» оценили состояние малышей. У них сильное обезвоживание, но ситуация не критичная, написали волонтеры в профиле Instagram.

«Успели вовремя к нам попасть. Спасибо нашедшим, что прежде чем предпринимать какие-то действия, консультировались с нами», — говорится в тексте поста.

Спасать диких животных приходится и сотрудникам МЧС. В Калининградской области из компостной ямы вызволили лисенка. Спасатели вытащили его с помощью кинологической петли, а затем отпустили на волю.