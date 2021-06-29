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Полиция изъяла газовые баллончики у жителей Петербурга

  /   Обновлено: 29 июня 2021 20:47
Происшествия
Полиция изъяла газовые баллончики у жителей Петербурга
wikipedia.org  /  DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 29 июня. Сотрудники полиции задержали трех петербуржцев за нарушение административного законодательства. Речь идет о ношении газовых баллончиков.

В период проведения Чемпионата Европы по футболу действует президентский указ об обеспечении безопасности в Северной столице. Это касается и средств самозащиты.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ, в двери которого водитель возил газовый баллончик, что нарушало нормативный документ. В отношении автомобилиста составлен протокол по статье 20.8 части 4 КоАП РФ, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

На улице Караваевская был задержан 17-летний подросток. При нем был обнаружен газовый баллончик. В отношении молодого жителя города составили протокол по аналогичной статье. Юношу затем передали приехавшей матери.

Ночью стражи порядка остановили горожанина с таким же средством самозащиты. В отношении него также возбуждено административное дело.

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