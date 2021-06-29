В Петербурге рядом с яхт-клубом обнаружен труп мужчины

Санкт-Петербург, 29 июня. Тело неизвестного без признаков жизни обнаружено в Петербурге рядом с яхт-клубом на Петровской косе, 9. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

На месте обнаружения трупа работают сотрудники правоохранительных органов. Предположительно, мужчина утонул во время купания. Судебно-медицинская экспертиза определит точную причину смерти. Личность погибшего устанавливается.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Спасателям удалось найти и извлечь со дна реки тело утонувшего 44-летнего мужчины. Трагедия произошла около деревни Брыкин Бор в Спасском районе под Рязанью.