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В Петербурге рядом с яхт-клубом обнаружен труп мужчины

  /   Обновлено: 29 июня 2021 19:21
Происшествия
В Петербурге рядом с яхт-клубом обнаружен труп мужчины
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 29 июня. Тело неизвестного без признаков жизни обнаружено в Петербурге рядом с яхт-клубом на Петровской косе, 9. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

На месте обнаружения трупа работают сотрудники правоохранительных органов. Предположительно, мужчина утонул во время купания. Судебно-медицинская экспертиза определит точную причину смерти. Личность погибшего устанавливается.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Спасателям удалось найти и извлечь со дна реки тело утонувшего 44-летнего мужчины. Трагедия произошла около деревни Брыкин Бор в Спасском районе под Рязанью.

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