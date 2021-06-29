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Пациент избил врача скорой помощи в Невском районе Петербурга

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:41
Происшествия
Пациент избил врача скорой помощи в Невском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 июня. Пациент напал на медика скорой помощи на проспекте Солидарности, 18. Врач госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Пострадавшему диагностировали ушибы и ссадины различной степени тяжести. Происшествие расценивается как производственная травма.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. По результатам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Житель Владивостока в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов к нему домой, и попытался ранить одного из них ножом.

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Все новости / Происшествия / Пациент избил врача скорой помощи в Невском районе Петербурга
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