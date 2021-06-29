Пациент избил врача скорой помощи в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июня. Пациент напал на медика скорой помощи на проспекте Солидарности, 18. Врач госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Пострадавшему диагностировали ушибы и ссадины различной степени тяжести. Происшествие расценивается как производственная травма.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. По результатам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Житель Владивостока в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов к нему домой, и попытался ранить одного из них ножом.