Губернатор Петербурга повторно привился от коронавируса

Санкт-Петербург, 29 июня. Глава Петербурга Александр Беглов ревакцинировался от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Градоначальник призвал петербуржцев последовать его примеру, напомнив, что медики рекомендовали прививаться повторно в связи с появлением нового опасного штамма коронавируса.

«Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных», – пояснил Александр Беглов

По данным администрации Петербурга за минувшие сутки медики Северной столицы провели 32 953 теста на коронавирус. Единая региональная информационно-справочная служба 122 приняла 27 559 обращений по вопросам, связанным с COVID-19.

В Петербурге работают 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. Работают также выездные прививочные бригады.