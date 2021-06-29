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Губернатор Петербурга повторно привился от коронавируса

  /   Обновлено: 29 июня 2021 15:10
Общество
Губернатор Петербурга повторно привился от коронавируса
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 29 июня. Глава Петербурга Александр Беглов ревакцинировался от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Градоначальник призвал петербуржцев последовать его примеру, напомнив, что медики рекомендовали прививаться повторно в связи с появлением нового опасного штамма коронавируса.

«Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных», – пояснил Александр Беглов

По данным администрации Петербурга за минувшие сутки медики Северной столицы провели 32 953 теста на коронавирус. Единая региональная информационно-справочная служба 122 приняла 27 559 обращений по вопросам, связанным с COVID-19.

В Петербурге работают 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. Работают также выездные прививочные бригады.

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