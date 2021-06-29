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Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту смерти пассажирки автобуса в ДТП

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:55
Происшествия
Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту смерти пассажирки автобуса в ДТП
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Санкт-Петербург, 29 июня. Прокуратура Пушкинского района ведет проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть пассажирки автобуса.

По предварительным данным, водитель грузовика на нерегулируемом перекрестке по улице Автомобильной не уступил дорогу пассажирскому автобусу, который, согласно Правилам дорожного движения РФ, имел право преимущественного проезда. В результате столкновения транспортных средств пассажирка автобуса скончалась до приезда медиков.

По итогам прокурорской проверки будет принято процессуальное решение.

В центре Северной столицы рейсовый автобус совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая пыталась перейти дорогу на красный сигнал светофора.

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