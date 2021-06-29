В Петербурге пенсионер погиб при пожаре в квартире

Санкт-Петербург, 29 июня. Тело 74-летнего пенсионера было обнаружено при тушении пожара в квартире жилого дома по улице Лужской. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире на втором этаже. Четыре расчета пожарной части локализовали пламя и обнаружили труп пенсионера, сообщил источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают специалисты. Тело мужчины передано на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Обстоятельства пожара устанавливаются. По окончанию доследственной проверки будет принято процессуальное решение.