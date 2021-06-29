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Тест на коронавирус сдали почти 33 тысячи жителей Петербурга за сутки

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:17
Общество
Тест на коронавирус сдали почти 33 тысячи жителей Петербурга за сутки
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Санкт-Петербург, 29 июня. Петербургские врачи провели 32 953 теста на коронавирус за минувшие 24 часа. Об этом говорится в публикации на официальном сайте администрации Северной столицы.

Единая региональная информационно-справочная служба 122 приняла 27 559 обращений по вопросам, связанным с COVID-19, сообщили в оперативном штабе Санкт-Петербурга по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Погодные условия не имеют особенного влияния на передачу COVID-19 воздушно-капельным путем, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Распространение инфекции зависит от соблюдения гражданами мер безопасности. Россиянам следует помнить о соблюдении масочного режима и необходимости сделать прививку.

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