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Пассажирка метро избила жительницу Петербурга

  /   Обновлено: 29 июня 2021 12:56
Происшествия
Пассажирка метро избила жительницу Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 июня. Сотрудники полиции получили заявление от жительницы Северной столицы. Женщина просит найти напавшую на нее злоумышленницу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, на станции метро «Гражданский проспект» у нее произошел словесный конфликт с незнакомой пассажиркой. Оппонентка оскорбила ее при родственниках, а затем ударила ее в шею и ногой в живот.

Вечером в полицию поступила телефонограмма из травмпункта. Медики сообщали о пострадавшей в метро, которой была диагностирована травма живота.

Москвичка обратилась в полицию с жалобой на своего знакомого. Девушка утверждает, что приятель-боксер ее избил, сообщало РИАМО.

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