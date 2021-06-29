Петербургский подросток пробрался в школу через окно и попался полиции

Санкт-Петербург, 29 июня. Полиция задержала 14-летнего подростка за проникновение в здание учебного заведения в ночное время. Происшествие случилось в школе 139 на Пискаревском проспекте.

Подросток решил прогуляться в ночное время. Проходя мимо школы, он увидел, что окно на первом этаже открыто. Тогда юноша залез в него и разбудил крепко спящего охранника. По словам школьника, он хотел сказать охраннику, чтобы тот закрыл окно. Однако мужчина разбираться не стал, а нажал на кнопку тревоги и вызвал наряд полиции, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

После выяснения всех обстоятельств мальчика передали отцу.

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