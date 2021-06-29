Банду мигрантов-похитителей задержали в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 29 июня. Оперативники полиции Петербурга задержали банду мигрантов, которые грабили людей, похищали их и вымогали денежные средства.

По данным следствия, преступники всегда действовали по определенному плану. Сначала они врывались в квартиры, грабили людей, отнимали телефоны, деньги и иные ценные вещи, угрожая ножом. Затем отвозили пострадавшего в Шуваловский парк, где под угрозой физической расправы требовали отдать 30 тыс. рублей, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Задержанными оказались трое безработных уроженцев Узбекистана без определенного места жительства. Полиция ведет доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.