Вологодский циклон принес в Петербург дожди и прохладу

Санкт-Петербург, 29 июня. Прохладная и дождливая погода установится в Северной столице во вторник. Циклон из Вологды принес осадки.

На востоке Ленинградской области в этот день ожидаются грозы. В Петербурге столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов тепла. В Ленинградской области — до 25 градусов. Скорость северо-западного ветра составит от пяти до десяти метров в секунду.

Во время грозы возможно усиление порывов. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится. В большинстве районов Ленинградской области пройдут ливни. Местные синоптики прогнозируют град. В связи с этим горожанам следует быть предельно внимательными.

Несмотря на погоду, разрушений в городе, как в Москве, не ожидается, заявил профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. Дожди не будут такими сильными, как в столице, подчеркнул собеседник «Петербургского дневника». По последним данным, ливень снес в Москве 170 деревьев.