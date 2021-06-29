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Старейший вор в законе Дэртэн умер от коронавируса

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:33
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Происшествия
Старейший вор в законе Дэртэн умер от коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Санкт-Петербург, 29 июня. Старейший вор в законе Валентин Гудиевский, более известный как Дэртэн, скончался в городской больнице Петербурга в возрасте 83 лет. Причиной смерти стал COVID-19.

Вор в законе был госпитализирован после инсульта. Вечером у Гудиевского поднялась температура, а утром его перевели в реанимацию.

Время и место прощания родственники объявят позже.

Валентин Гудиевский был известен как «честный вор в законе». Он был семь раз осужден за карманные кражи. В последние десять лет Дэртэн оставался в воровской семье на правах старейшины и хранителя традиций. Свое прозвище Валентин получил еще в детстве за умение фехтовать на палках.

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вор в законе COVID-19 Валентин Гудиевский
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