Старейший вор в законе Дэртэн умер от коронавируса

Санкт-Петербург, 29 июня. Старейший вор в законе Валентин Гудиевский, более известный как Дэртэн, скончался в городской больнице Петербурга в возрасте 83 лет. Причиной смерти стал COVID-19.

Вор в законе был госпитализирован после инсульта. Вечером у Гудиевского поднялась температура, а утром его перевели в реанимацию.

Время и место прощания родственники объявят позже.

Валентин Гудиевский был известен как «честный вор в законе». Он был семь раз осужден за карманные кражи. В последние десять лет Дэртэн оставался в воровской семье на правах старейшины и хранителя традиций. Свое прозвище Валентин получил еще в детстве за умение фехтовать на палках.