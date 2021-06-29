Стало известно общее число пассажиров на борту застрявшего в Неве теплохода

Санкт-Петербург, 29 июня. Прогулочный теплоход «Москва-10», севший на мель в акватории Невы, перевозил на борту 85 человек. По первоначальными данным, никто из них не пострадал.

Согласно информации от транспортной прокуратуры, теплоход потерял ход в районе дома №42 на Смольной набережной. На борту были 63 ребенка и 22 взрослых, семь из которых — члены экипажа.

Спасатели оперативно эвакуировали всех пассажиров, людей затем развезли по домам. Спустя полтора часа после происшествия теплоход был снят с мели. Судоводитель заявил, что посадка на мель связана с отказом двигателя.