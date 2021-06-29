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Опубликованы фото с места посадки на мель теплохода «Москва» в акватории Невы

Происшествия
Опубликованы фото с места посадки на мель теплохода «Москва» в акватории Невы
epp.genproc.gov.ru  /  Северо-западная транспортная прокуратура

Санкт-Петербург, 29 июня. Прогулочный теплоход «Москва» с десятками пассажиров на борту сел на мель напротив завода «Силовые машины». В Сети появились кадры с места происшествия.

Спасатели доставили на берег более 70 пассажиров, многие из которых являются несовершеннолетними. По первоначальным данным, никто из них не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. В надзорном ведомстве оценят соблюдение прав несовершеннолетних пассажиров и безопасность при эксплуатации водного транспорта.

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