Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 11:06
11:03
Политика
«Умные люди»: немецкие журналисты восхитились политикой России в отношении Франции
11:02
Экономика
Российской экономике пообещали рост в 3,3%
11:00
Происшествия
Баданин находится в статусе подозреваемого по делу о клевете
10:57
Шоу-бизнес
Мария Максакова хочет попросить Тюрина пощадить психику их детей
10:56
Происшествия
Стример Mellstroy выступит в суде с последним словом
10:53
Общество
Как COVID изменил культурную жизнь Санкт-Петербурга
10:52
Армия
19FortyFive: «невидимая смерть» из России поджидает ВМС США под водой
10:51
Происшествия
СК проводит проверку после угроз модельеру Вячеславу Зайцеву
10:48
Армия
В Китае рассказали, как Путин преподал Японии урок после претензий по Курилам
10:47
Экономика
АФК «Система» продает акции производителя «Спутника V»
Все новости

Комтранс Петербурга начнет штрафовать водителей за неправильную парковку

531
Общество
Комтранс Петербурга начнет штрафовать водителей за неправильную парковку
ФБА «Экономика сегодня»  /  Анастасия Борисенко

Санкт-Петербург, 29 июня. Жителей Петербурга начнут штрафовать за нарушение правил остановки и стоянки транспорта в два этапа.

Городской комитет по транспорту с 29 июня приступает к реализации полномочий по администрированию нарушений правил остановки и стоянки транспорта. Предполагаемая сумма штрафа составит 3 тыс. руб.

Планируется, что по улицам города будут ездить автомобили с автофотофиксацией. Они будут отслеживать нарушения. Потом информацию занесут в госсистему, которая и будет формировать постановления о штрафах.

Во втором случае по заранее утвержденным маршрутам в зоне действия знаков «Остановка/стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут ездить инспекторы. При обнаружении нарушения они будут вызывать эвакуатор.

На днях власти Петербурга совершили рейд по проверке работы кондиционеров в общественном транспорте города. Причиной для этого стали массовые жалобы петербуржцев, поступившие из-за аномальной жары.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал правительственное постановление, согласно которому поменялся порядок получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал госуслуг. Согласно документу штраф будет считаться врученным, даже если получатель зашел на портал с другой целью, сообщает «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Комтранс Петербурга начнет штрафовать водителей за неправильную парковку
штраф водитель комтранс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru