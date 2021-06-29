Комтранс Петербурга начнет штрафовать водителей за неправильную парковку

Санкт-Петербург, 29 июня. Жителей Петербурга начнут штрафовать за нарушение правил остановки и стоянки транспорта в два этапа.

Городской комитет по транспорту с 29 июня приступает к реализации полномочий по администрированию нарушений правил остановки и стоянки транспорта. Предполагаемая сумма штрафа составит 3 тыс. руб.

Планируется, что по улицам города будут ездить автомобили с автофотофиксацией. Они будут отслеживать нарушения. Потом информацию занесут в госсистему, которая и будет формировать постановления о штрафах.

Во втором случае по заранее утвержденным маршрутам в зоне действия знаков «Остановка/стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут ездить инспекторы. При обнаружении нарушения они будут вызывать эвакуатор.

На днях власти Петербурга совершили рейд по проверке работы кондиционеров в общественном транспорте города. Причиной для этого стали массовые жалобы петербуржцев, поступившие из-за аномальной жары.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал правительственное постановление, согласно которому поменялся порядок получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал госуслуг. Согласно документу штраф будет считаться врученным, даже если получатель зашел на портал с другой целью, сообщает «Ридус».