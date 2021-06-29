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Петербургский метрополитен подготовился к возможным подтоплениям из-за ливней

  /   Обновлено: 29 июня 2021 09:36
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Общество
Петербургский метрополитен подготовился к возможным подтоплениям из-за ливней
Невские Новости  /  Юлия Митина

Санкт-Петербург, 29 июня. Работники метрополитена Санкт-Петербурга подготовили переносные помпы на случай подтопления станций из-за сильных ливней, сообщили в городском комитете по транспорту.

Аварийные бригады подземки также готовы к вероятным нештатным ситуациям. Руководство автобусных парков направило в «Водоканал» перечень улиц, где наземный транспорт может столкнуться с затоплением проезжей части. На прямой связи с «Водоканалом» также будут «Горэлектротранс» и комтранс Северной столицы.

Накануне «суперливень» прошел по территории Москвы. Осадки стали причиной подтопления некоторых улиц и станций метрополитена. Шквальный ветер также повалил несколько деревьев. Департамент торговли столицы ранее порекомендовал владельцам предприятий общепита закрыть веранды из-за ухудшения погодных условий, сообщает «Ридус».

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