Прокуратура начала проверку после инцидента с прогулочным теплоходом в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 июня. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как прогулочный теплоход «Москва» с десятками пассажиров застрял в акватории Невы.

Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение прав несовершеннолетних пассажиров и безопасность при эксплуатации водного транспорта. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Теплоход сел на мель сегодня напротив завода «Силовые машины». С судна эвакуировали более 70 человек. Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.