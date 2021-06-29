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Прокуратура начала проверку после инцидента с прогулочным теплоходом в Петербурге

  /   Обновлено: 29 июня 2021 09:19
Происшествия
Прокуратура начала проверку после инцидента с прогулочным теплоходом в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 29 июня. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как прогулочный теплоход «Москва» с десятками пассажиров застрял в акватории Невы.

Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение прав несовершеннолетних пассажиров и безопасность при эксплуатации водного транспорта. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Теплоход сел на мель сегодня напротив завода «Силовые машины». С судна эвакуировали более 70 человек. Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.

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