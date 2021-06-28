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Губернатор Петербурга заявил, что выпускники школ заслужили праздник «Алые паруса»

Общество
Губернатор Петербурга заявил, что выпускники школ заслужили праздник «Алые паруса»
Невские Новости  /  Ксения Сытина

Санкт-Петербург, 28 июня. Выпускники школ в Санкт-Петербурге провели свой последний учебный год в условиях пандемии и заслужили праздник «Алые паруса» на выпускной, считает Александр Беглов.

Об этом губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург». Для выпускников был освобожден центр города и подготовлена безопасная обширная зона с учетом санитарных требований, отметил он.

Школьники учились в условиях пандемии и заслужили провести выпускной в привычном формате, подчеркнул губернатор. Власти города дали учащимся эту возможность и не стали лишать 40 тыс. выпускников праздника, который бывает раз в жизни, добавил Беглов.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов ранее объяснил, почему проведение «Алых парусов» не должно сказаться на эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Праздник проходил на открытом воздухе, где ветер не давал распространиться инфекции.

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алые паруса беглов коронавирус
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