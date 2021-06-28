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Петербуржцев предупредили об ограничении движения на проспекте Энгельса 28 июня

Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на проспекте Энгельса 28 июня
pskovgorod.ru  /  Город Псков

Санкт-Петербург, 28 июня. Сотрудники дорожных служб Санкт-Петербурга проведут работы по укладке нового дорожного покрытия на проспекте Энгельса, в связи с чем движение будет ограничено.

Участок проспекта Энгельса в Санкт-Петербурге от улицы Михаила Дудина до улицы Николая Рубцова будет перекрыт с 23:00 28 июня до 06:00 29 июня. Об этом сообщили представители городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничение движения связано с проведением дорожных работ. На участке будет уложено новое покрытие проезжей части, планируется замена бордюра. Окончание работ запланировано на 18 июля.

Как сообщалось ранее, в Москве наблюдаются километровые пробки. Они были вызваны резким ухудшением погодных условий в российской столице. Специалисты ситуационного центра ЦОДД следят за обстановкой на дорогах.

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