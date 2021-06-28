Женщине стало плохо на колоннаде Исаакиевского собора

Санкт-Петербург, 28 июня. Посетительнице колоннады Исаакиевского собора стало плохо, очевидцы вызвали для нее скорую помощь, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Для транспортировки пациентки в машину медиков к месту были направлены пожарно-спасательные подразделения и 78-метровый пожарный подъемник.

Спасателям удалось спустить женщину вниз по маршевой лестнице: ее вынесли с видовой площадки на носилках и передали врачам. Информация о состоянии пострадавшей пока не поступала, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.