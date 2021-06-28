Власти Петербурга отчитались о количестве убранного мусора после «Алых парусов»

Санкт-Петербург, 28 июня. Коммунальные службы вывезли с улиц Петербурга после «Алых парусов» более 200 кубометров мусора, подтвердили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Всего после праздника выпускников было собрано 215 кубометров мусора, говорится в сообщении. В частности, с Дворцовой площади Санкт-Петербурга вывезли 40 «кубов». Из общей массы наибольшую часть мусора представляли бутылки из-под воды.

Всего за прошедшую неделю с 21 по 27 июня было собрано 1,3 тыс. кубометров отходов и 1,7 тыс. тонн смета. В среднем на дорогах города ежедневно работали более 500 единиц техники и около 900 работников ручного труда.

Смольный озвучил количество посетителей праздника «Алые паруса», который проходил в Петербурге в ночь на 26 июня. Как сообщалось ранее, на городских улицах собралось порядка 39 тыс. человек.