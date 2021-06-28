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Петербург сыграл на опережение по вакцинации населения от коронавируса

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:34
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Общество
Петербург сыграл на опережение по вакцинации населения от коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 28 июня. Власти Петербурга, руководители предприятий и все деловое сообщество города сыграли на опережение в вопросе вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Петербург лично посещала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ходе визита были высказаны серьезные предложения, рассказал координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.

«Работодателям поручили самостоятельно разработать регламенты защиты своих сотрудников от коронавируса. Они сделали это заранее, в период второй волны COVID-19», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

У многих появились вопросы, влияет ли вакцинация от коронавируса на детородную функцию, что делать людям с аллергией, какие есть противопоказания и так далее. Именно поэтому сейчас очень важно вести активную информационную политику, объяснять важность и необходимость вакцинации, подчеркнул Панов.

Директор по персоналу Александра Арендарь ранее назвала способы стимулирования сотрудников к вакцинации. По ее словам, выбор должен быть осознанным.

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петербург вакцинация коронавирус
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