Петербург сыграл на опережение по вакцинации населения от коронавируса

Санкт-Петербург, 28 июня. Власти Петербурга, руководители предприятий и все деловое сообщество города сыграли на опережение в вопросе вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Петербург лично посещала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ходе визита были высказаны серьезные предложения, рассказал координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.

«Работодателям поручили самостоятельно разработать регламенты защиты своих сотрудников от коронавируса. Они сделали это заранее, в период второй волны COVID-19», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

У многих появились вопросы, влияет ли вакцинация от коронавируса на детородную функцию, что делать людям с аллергией, какие есть противопоказания и так далее. Именно поэтому сейчас очень важно вести активную информационную политику, объяснять важность и необходимость вакцинации, подчеркнул Панов.

Директор по персоналу Александра Арендарь ранее назвала способы стимулирования сотрудников к вакцинации. По ее словам, выбор должен быть осознанным.