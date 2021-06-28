МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях

Санкт-Петербург, 28 июня. Синоптики ожидают ухудшения погодных условий в Санкт-Петербурге. В некоторых районах города прогнозируются ливневые дожди.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погоды. По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 июня в некоторых районах города ожидаются дожди, местами ливневого характера. Скорость потоков ветра составит 12 метров в секунду.

Экстренное предупреждение было распространено московским управлением МЧС. В российской столице ожидаются ливни с грозами 28 июня. Ветер усилится до 22 метро в секунду.