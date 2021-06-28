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Пострадавший при падении с крыши петербуржец ранее был объявлен в федеральный розыск

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:12
Происшествия
Пострадавший при падении с крыши петербуржец ранее был объявлен в федеральный розыск
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 28 июня. Рабочий, который упал при замене крыши на здании и получил травмы, оказался фигурантом уголовного дела. Ранее его объявили в розыск по подозрению в преступлении.

С крыши сорвался 37-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы на четвертом этаже. Он получил повреждения и был доставлен в больницу.

Правоохранители, которые занялись проверкой по факту инцидента, установили, что гражданин около трех месяцев назад был объявлен в федеральный розыск. При этом пока неизвестно, в каком именно преступлении его подозревают. Другие детали устанавливаются.

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