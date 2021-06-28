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Петербуржцев предупредили о похолодании и грозах 28 июня

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Общество
Петербуржцев предупредили о похолодании и грозах 28 июня
Невские Новости  /  Юлия Митина

Санкт-Петербург, 28 июня. После аномальной жары в Санкт-Петербурге немного похолодает. Дожди с грозами ожидаются в городе в понедельник, 28 июня.

Северо-западная периферия циклона, которая образовалась над центром Европейской части России, влияет на формирование погоды в Северной столице. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Погода будет облачная, с прояснениями. Местами пройдут дожди и грозы. Температура воздуха в Северной столице составит 26 градусов тепла. В Ленинградской области ожидается до +28 градусов. Порывы ветра при грозе будут достигать 3 – 8 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, каким будет июль в России. Высокие температуры будут наблюдаться почти на всей территории страны.

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