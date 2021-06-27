Просидевшую пять дней в вентиляции кошку спасли в Красном Селе

Санкт-Петербург, 27 июня. Кошку, которая угодила в вентиляцию, спасли волонтеры в Красном Селе. Животное удалось обнаружить благодаря звукам, которые издавал несчастный питомец.

Спасатели-добровольцы из ПСО «Экстремум» пришли на помощь к бедолаге. Инцидент зафиксирован в одном из жилых домов в Красном Селе. Выяснилось, что кошка пробыла в вентиляции порядка пяти дней. Она стерла все когти в попытках выбраться из западни, однако они оказались тщетны.

Хозяйка животного живет на восьмом этаже, и она в течение восьми дней не могла найти питомца. Соседи жительницы Красного Села сообщили, что слышали в вентиляции мяуканье. После они обратились за помощью специалистов. После успешной операции добровольцы призвали хозяев дома закрывать окошки в вентиляционные шахты решетками, чтобы избежать аналогичных случаев в дальнейшем.

Неравнодушные жители Петербурга вызволили из оков машины домашнего пса. Как сообщалось ранее, животное находилось взаперти на протяжении шести часов в 30-градусную жару.